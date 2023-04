Siediti a leggere

Se leggere è il nutrimento delle menti libere oggi facciamo un viaggio. Si parte per Madrid nel cuore della capitale della Spagna, a Plaza de Cibeles, si trova la prima di alcune panchine del tutto diverse da quelle che siamo abituati a vedere.

Hanno la forma di libri, sono riproduzioni di iconici romanzi per tutte le età e fanno parte della campagna “Asienta la lectura-siéntate a leer” promossa dall’amministrazione comunale madrilena in collaborazione con la casa editrice Penguin Random House.

Il municipio ha deciso di promuovere in questo modo originalissimo la lettura in tutti i suoi format, specialmente su carta, invitando i suoi cittadini a sedersi su uno di questi l libri giganti e perdersi tra le righe di un racconto, leggere o prendere parte a una lettura di gruppo in uno spazio comune.

In tutto sono 20 queste sculture-libro che residenti e turisti trovano in città.