CURIOSITÀ Signore degli anelli da record Cifre da capogiro per la prima copia della trilogia di J.R.R. Tolkien

Signore degli anelli da record.

Un set in prima edizione della trilogia de "Il Signore degli Anelli" di J.R.R. Tolkien ha raggiunto la cifra record di 250.000 dollari (circa 230.000 euro) durante un'asta organizzata da Heritage Auctions a Dallas, in Texas, diventando così il più costoso insieme di libri Tolkien mai venduto senza dedica autografa dello scrittore inglese.

Il risultato ha dominato l'intera asta "Rare Books Signature", composta da 610 lotti, superando il precedente record della stessa casa d'aste, che nel 2021 aveva venduto un altro set per 103.125 dollari (circa 95.000 euro).

Secondo gli esperti, questa vendita mette in evidenza il valore intrinseco della storia di Tolkien e l'aumento dell'interesse dei collezionisti verso libri di fantascienza e fantasy.

Solo ad agosto scorso, un'altra prima edizione "incredibilmente rara" de "Lo Hobbit" di Tolkien (1937) è stata ritrovata in una casa a Bristol e venduta per 57.000 dollari (circa 52.000 euro), molto al di sopra della stima iniziale di 16.000 dollari (circa 15.000 euro).

La trilogia è rara: solo 3.000 copie in prima edizione de "La Compagnia dell'Anello" furono stampate dal editore britannico George Allen & Unwin il 29 luglio 1954. Il 11 novembre seguente vennero distribuite 3.250 copie de "Le Due Torri" e infine 7.000 copie de "Il Ritorno del Re", pubblicate il 20 ottobre 1955.

Il set record non era solo in prima edizione, ma anche in first impression, ossia le primissime copie mai create. Il collezionista privato del Minnesota che le ha messe all'asta le ha conservate con grande cura in un cofanetto in pelle marocchina.

I volumi non sono mai stati restaurati e presentano solo lievi segni del tempo. I primi due libri mantengono le loro sovraccoperte originali in prima edizione, mentre "Il Ritorno del Re" presenta una sovraccoperta in seconda edizione.

All'interno, "La Compagnia dell'Anello" conserva illustrazioni realizzate dallo stesso Tolkien, mentre tutti e tre i libri contengono mappe pieghevoli realizzate dal figlio dell'autore.

In alcune prime copie de "Il Ritorno del Re" manca il caratteristico numero "4" in fondo a pagina 49, ma in questo set il dettaglio è presente, così come una correzione della parola "men" a pagina 281.

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