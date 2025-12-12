Un’iniziativa sicuramente molto apprezzata a Milano è quella dei silent Party, dove i lettori, quando i musei chiudono al pubblico, lasciano il posto ai lettori.

Succede una volta al mese al Museo Poldi Pezzoli di Milano, in via Manzoni, dove ci si siede per rilassare leggendo un libro davanti a un quadro del Botticelli.

Funziona così: si arriva al museo con un proprio libro, oppure se ne può prendere in prestito uno all’ingresso del museo. I cellulari restano rigorosamente spenti.

L’età dei lettori deve essere compresa tra i 18 e i 35 anni. Si legge per una o due ore in silenzio, nelle splendide stanze, tra i quadri. Diciamo che il museo diventa un po’ una casa, anche se la dimensione è più sacrale.

La prossima lettura sarà il 10 dicembre e sono in molti a volerla sperimentare. Il primo esperimento ha avuto già l’adesione di oltre cento giovani e forse per esaudire tutte le richieste aumenteranno le date del Silent Book.

Questo perché per una questione di sicurezza nelle sale del museo non possono esserci più di un tot di persone. Il costo della lettura è di 13 euro e si può scegliere la sedia dove mettersi a leggere e quando si ha voglia si può scendere nell’Orangerie del giardino per prendersi un aperitivo.

Si possono anche fare delle visite guidate del museo o partecipare a quiz letterari per vincere un libro. Poi alle 22.00 finisce tutto e ci si saluta anche avendo fatto nuove amicizie e contatti.

A volte sono invitati anche degli scrittori o dei filosofi. Il 10 dicembre infatti ci saranno due giovani scrittori.







