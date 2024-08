CURIOSITÀ Silent travel E' considerata la nuova tendenza dei viaggi che comprendono yoga o meditazione

Silent travel.

E' la nuova tendenza, in materia di vacanze, ma, il viaggio silenzioso o 'silent travel', ha radici antiche. Basti pensare ai ritiri di meditazione o di yoga.

La novità dei tempi moderni è che può essere associato a varie esperienze, come il trekking o un percorso in bicicletta. E' questa la ricetta per aiutare l'essere umano a staccare la spina dallo stress quotidiano per riconnettersi con la natura e con le proprie priorità, come aspettare l’alba e contemplarla da una vetta, oppure ascoltare il suono delle onde su una spiaggia.

E' considerata una forma di viaggio più consapevole, che non fa sentire il bisogno di desiderare un’altra vacanza per riprendersi da quella appena trascorsa.

Del resto, il rumore può causare tensione e ansia, specialmente quando non si riesce controllarle. Alcuni studi, infatti, hanno rilevato che esiste un legame tra inquinamento acustico e una serie di problemi di salute, tra cui depressione e malattie cardiovascolari.

I benefici del 'silent travel', tuttavia, non si traducono solo in una riduzione di stress e in un aumento di energia e resilienza per l'essere umano, ma anche in una necessità vitale per il Pianeta, perché, il silenzio 'naturale', sostengono gli esperti, è una qualità essenziale anche per la fauna selvatica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: