Silent travel la nuova mania.

In vista delle prossime vacanze, affrontiamo il tema di quelli che sono i trend per il 2024. E' considerata la nuova mania, ma, il viaggio silenzioso o 'silent travel', in realtà ha radici antiche.

Basti pensare ai ritiri di meditazione o di yoga. Oggi, invece, può essere associato a varie esperienze, come, un percorso a piedi o, in bicicletta, che aiuta l'essere umano a riconnettersi con la natura, con le proprie priorità.

Che si tratti di guardare l’alba da una vetta o di ascoltare il suono delle onde su una spiaggia. E' considerata una forma di viaggio più consapevole, che non fa sentire il bisogno di desiderare un’altra vacanza per riprendersi da quella appena trascorsa.

Del resto, il rumore può causare stress, specialmente quando non se ne ha il controllo. Infatti, alcuni studi, hanno collegato ’inquinamento acustico a una serie di problemi di salute, tra cui depressione e malattie cardiovascolari.

Il 'silent travel', inoltre, non fa bene solo a noi stessi e a chi ci sta accanto, ma fa bene anche al Pianeta, perché, il silenzio naturale è una qualità essenziale di cui hanno bisogno sia gli esseri umani che la fauna selvatica.



