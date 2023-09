Silent Walking la nuova challenge di tik tok

Camminare è parte integrante del nostro tempo libero oltre che una grande tutela per la nostra salute fisica per il movimento e mentale per gli stimoli che arrivano dal mondo esterno. Uno dei nostri compagni nel nostro cammino è lo smartphone, mentre camminiamo leggiamo messaggi privati, rispondiamo a messaggi e mail, leggiamo i social, scattiamo immagini che poi carichiamo.

Ci sono poi i podcast, gli audiolibri insomma raramente se non quasi mai restiamo in compagnia dei nostri pensieri o ci concediamo il tempo per ammirare il bello dei paesaggi che attraversiamo. La tecnologia ci permette di essere connessi in ogni momento e di essere intrattenuti prima ancora che sorga la sensazione di noia.

Ecco perché molte persone hanno perso la capacità di stare da sole con i propri pensieri senza lasciarsi trascinare da elementi esterni. Inoltre il bisogno crescente nella popolazione di essere sempre connessi per avere costantemente la possibilità di rispondere ai messaggi, alle notifiche social o alle mail ci fa sviluppare una sorta di paura quando ci priviamo della possibilità di essere connessi.

Fortunatamente alcuni Tik Toker hanno dato vita a un vero e proprio movimento del silent walking, ovvero della camminata in silenzio. Se infatti facciamo una ricerca sul social network ci accorgeremo che l’hashtag #silentwalking rimanda a moltissimi video in cui gli utenti raccontano dei benefici che hanno sperimentato dopo che hanno introdotto la camminata silenziosa nella propria vita.

Camminare da soli e in silenzio ci restituisce il contatto con l’ambiente esterno da cui troppo spesso tentiamo ad allontanarci, anche attraverso l’uso delle cuffiette dello smartphone. Se poi questa camminata silenziosa si svolge nella natura, il contatto con l’aria aperta, con la vegetazione favorisce il miglioramento di stati depressivi o di stress, oltre che l’attenuarsi di alcuni sintomi di patologie fisiche come l’asma o l’allergia e previene inoltre l’insorgenza di malattie cardiovascolari o croniche.

Oltre a riconnetterci con il mondo esterno, il silent walking ci permette di tornare in contatto anche con la nostra interiorità, con i nostri pensieri più intimi e con le nostre preoccupazioni.