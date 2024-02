NEW PLAY "Sinceramente" Annalisa Dal podio del Festival al lungo elenco di appuntamenti live in partenza, l'onda di successo cavalcata dall'artista non accenna ad arrestarsi

"Sinceramente" Annalisa.

Sale sul podio anche quest'anno Annalisa, ormai reginetta indiscussa del panorama pop italiano.

“Sinceramente”, questo il titolo del brano col quale si è presentata di fronte al pubblico dell' Ariston, pezzo orecchiabile e decisamente coerente con questa sua nuova veste musicale, molto meno melodica e molto più commerciale, ma che comunque, in questo caso, non le impedisce di affrontare tematiche di un certo spessore.

[Banner_Google_ADS]



“In questa canzone c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera”. – racconta Annalisa . “Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, ironizzare, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono sinceramente tua”.

La cantante si prepara ad affrontare una lunga serie di appuntamenti live con il suo “TUTTI NEL VORTICE PALASPORT” tour che, in partenza ad Aprile 2024, toccherà le principali città italiane, per poi lasciare spazio in estate a “TUTTI NEL VORTICE OUTODOOR” , una serie di concerti che la vedranno protagonista di festival prestigiosi .









I più letti della settimana: