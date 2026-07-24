Singapore Parkour per settantenni

Lontano dalle evoluzioni estreme sui cornicioni e dai salti spettacolari tra i palazzi, a Singapore il parkour cambia veste e si trasforma in uno straordinario alleato per la salute.

Il merito è del collettivo Movement Singapore, attivo su questo fronte già dal 2018 con corsi pensati specificamente per adulti e anziani in una fascia d’età compresa tra i 50 e i 70 anni.

L’iniziativa punta a riadattare i principi della disciplina alle reali capacità fisiche dei partecipanti, focalizzandosi sul rafforzamento della mobilità articolare, sul miglioramento dell’equilibrio e sull’aumento della forza muscolare per contrastare il decadimento fisico legato all’avanzare dell’età.

L’efficacia del programma è testimoniata dai video pubblicati online, dove allieve come la sessantaseienne Ying Ying, la sessantaquattrenne Bernice e la sessantatreenne Irene si cimentano con successo in percorsi a ostacoli, camminate all’indietro e piccoli salti controllati lungo gli spazi urbani.

Piuttosto che evitare ogni tipo di ostacolo, il corso insegna la corretta meccanica per attutire l’impatto al suolo in caso di scivoloni imprevisti.

Attraverso esercizi progressivi di stabilità, le partecipanti apprendono come gestire il proprio corpo durante una sbandata, imparando le tecniche per rialzarsi in piena autonomia e riducendo drasticamente il pericolo di traumi o fratture.

Il percorso promosso da Movement Singapore trova il pieno favore di fisioterapisti e psicoterapeuti, i quali sottolineano come le cadute domestiche rappresentino una delle principali cause di infortunio grave tra gli over 65.

Sotto la costante guida di istruttori qualificati, il metodo offre una soluzione divertente per stimolare la coordinazione neuromotoria, restituendo al contempo grande fiducia nei movimenti quotidiani.

Trasformare l’allenamento in un gioco di agilità non solo preserva la salute fisica, ma garantisce un approccio dinamico e spensierato all’invecchiamento, dimostrando che la prevenzione degli incidenti può passare anche attraverso la riscoperta dello sport urbano.







