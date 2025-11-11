L’11 novembre, scritto 11/11, è la data più simbolica che ci sia per chi è “uno” e fiero di esserlo. Il Single’s Day nasce infatti negli anni ’90 nelle università cinesi come un modo ironico per celebrare la condizione di chi non è in coppia.

Una giornata leggera, pensata per autoironizzarsi e, perché no, regalarsi qualcosa come segno di affetto verso sé stessi. Con il tempo, però, quella che era una ricorrenza goliardica è diventata una macchina economica globale.

A trasformarla ci ha pensato Alibaba, colosso dell’e-commerce asiatico, che nel 2009 ha intuito il potenziale commerciale dell’idea. Da quel momento, l’11 novembre è diventato sinonimo di shopping sfrenato, con miliardi di euro spesi in poche ore e offerte lampo che si moltiplicano su ogni piattaforma.

il Singles’ Day non ha quasi più nulla a che vedere con i single. È un evento che supera persino Black Friday e Cyber Monday in termini di vendite. Le piattaforme digitali preparano settimane di promozioni, dirette livestream, influencer e codici sconto che trasformano la giornata in un vero spettacolo interattivo.

In Cina, e sempre più anche in Europa, milioni di persone aspettano l’11/11 come un appuntamento fisso, pronti a “cliccare” per sentirsi parte di qualcosa di più grande.

Ma cosa resta del messaggio originario? Quasi nulla. L’orgoglio di essere single è diventato l’orgoglio di spendere, e la celebrazione personale si è trasformata in un rituale collettivo di consumo.











