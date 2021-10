Sir Paul McCartney dice basta con gli autografi

Sir Paul McCartney, dice basta agli autografi che da sempre ha mal sopportato definendoli una cosa un pò strana. L'ex Beatles lo ha rivelato al Daily Mail durante una intervista che il musicista britannico ha rilasciato giorni fa. Alle domande del giornalista, ha spiegato di aver smesso di firmare autografi. Aggiungendo che ad una firma preferisce invece una sana chiacchierata con i fan, che vede come un occasione per scambiarsi storie o perché no anche nuove idee.

Se pensate sia il primo tra gli ex "ragazzi di Liverpool" vi sbagliate di grosso. Già nel 2008 il batterista della band Ringo Starr, aveva fatto sapere di chiudere con questo rito dello "scarabocchio su un pezzo di carta". Lo steso McCartney ha dichiarato "Mi è sempre sembrata una cosa un po' strana. Mi chiedono: Puoi scrivere il tuo nome sul retro di questa ricevuta, per favore? Perché? Sappiamo entrambi chi sono". Ormai 79enne a Sir James Paul McCartney non piacciono nemmeno i selfie. E dall'alto della sua età non le manda a dire neanche in questo senso: "Quello che di solito si ottiene è una foto scadente, con un pessimo sfondo e io che sembro un po' infelice. Meglio fermarsi a chiacchierare".

Fans avvisati.....