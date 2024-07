ha deciso di trasformare un vecchio scuolabus in una caffetteria e lo ha chiamato Skool Beans Cafe. La creatrice si chiama Holly Keyser 42 anni che prima di trasferirsi a Vik, villaggio dell’Islanda, ha vissuto sei anni a Melbourne, in Australia, dove si è letteralmente innamorata del caffè.

Abituata a berlo quotidianamente, ha deciso di portarlo in Islanda, dove non è altrettanto diffuso. Così ha recuperato un vecchio autobus dismesso precedentemente utilizzato come food truck e lo ha convertito in una piccola e deliziosa caffetteria, con tanto di stufa a legna a doppia combustione, alimentata da legname di scarto.

Holly, oltre a servire caffè, prepara tè e cioccolate decisamente particolari, prestando grande attenzione all’impiego di prodotti locali, utilizzando solo chicchi di caffè provenienti da coltivazioni sostenibili e da progetti di agricoltura etica.

L’animo sostenibile del progetto passa anche dalla scelta rigorosa di tazze, piatti e posate compostabili, detergenti privi di sostanze chimiche, assenza assoluta di imballaggi di plastica. Per non parlare del fatto che lo scuolabus è alimentato completamente da energia rinnovabile.