C’è chi dice no, c’è chi dice sì, sta di fatto che lo “Sleep Divorce” è diventato un vero e proprio trend sui social, dopo che lo hanno reso popolare alcune celebrities. Ma di cosa si tratta? Letteralmente significa “divorzio del sonno” ma non è una vera e propria separazione, consiste soltanto nella pratica di dormire in stanze separate.

Non ha nemmeno a che fare con eventuali problemi di coppia perché a praticare questa (buona) abitudine sono coppie in perfetto “stato di salute”. Il motivo per cui lo fanno è semplice: vogliono dormire bene per stare bene e migliorare nel contempo la vita di coppia, specie se la condivisione del letto compromette il sonno.

Al momento non ci sono studi che confermano i benefici dello “Sleep Divorce”, ma sono numerosi i VIP che ne decantano i vantaggi, a partire da Cameron Diaz. Inoltre un sondaggio condotto da “SleepFoundation.org” ha rilevato che più di un terzo delle coppie esaminate dormiva in letti separati, beneficiandone sotto molteplici punti di vista.