CURIOSITÀ Smart Trolleys Carrelli con Ai per la prima volta arrivano a Preston in Inghilterra

Smart Trolleys.

In un supermercato della catena Morrisons di Preston, una cittadina di circa 150 mila abitanti, sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito, dei carrelli con l’intelligenza artificiale, detti appunto “smart trolleys”.

Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa e addirittura consigliano prodotti correlati.

Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono utilizzati già in America in tantissime città, ma anche in Australia dal 2022, ma in Europa stanno arrivando adesso.

Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Ma non è solo una questione di scansionare e sapere cosa c’è nel carrello per avere una spesa intelligente.

Il carrello Instacart infatti ti avvisa se stai sforando il budget preventivato per la spesa e propone alternative e bonus. Se poi hai preso dei coni, ti ricorda magari di prendere il gelato. Tutti quelli che hanno iniziato ad usarlo hanno dichiarato che il carrello li ha aiutati a restare nel budget.

L’unica scontenta è stata una donna che ha trovato i carrelli troppo pesanti e poco maneggevoli per cui chiede se l’azienda può farne di più piccoli e leggeri

. Per le aziende che li adottano ha vari vantaggi anche in termini di marketing perché il cliente guarda lo schermo per circa 30 minuti e quindi si può anche introdurre una pubblicità mirata sullo schermo.

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