Smonta dal turno e va in discoteca con l'ambulanza.

Il pensiero corre a chi, in quel momento, vede arrivare un'ambulanza all'ingresso della discoteca. Qualcuno si sarà sentito male? Magari è pure positivo al Covid? Poi si si capisce che nulla è più lontano dalla realtà, conducente e passeggero, due giovani trentenni scendono tranquilli per passare una serata in discoteca. Il conducente del mezzo di soccorso, infatti, finito il turno, dopo aver trasportato un paziente all'ospedale di Fermo, non ha fatto più rientro nella sua sede. Ovvero all'ospedale dove avrebbe dovuto lasciare l'ambulanza, il Torrette di Ancona. Invece ha pensato che, trovandosi in starda per andare a prendere un amico, farsi una serata spensierata in una discoteca di Civitanova Marche.

Il personale dell'ospedale, vedendo che il mezzo di soccorso non rientrava alla base, preoccupato si era messo alla ricerca della loro ambulanza, pensando magari fosse rimasta coinvolta in qualche incidente. Una volta scoperto che era parcheggiata davanti alla discoteca di Civitanova e che non c’era nessun paziente da prelevare per un malore improvviso, ha avvisato immediatamente la Polizia. Gli agenti intervenuti sul posto hanno portato in commissariato e denunciato l'uomo per appropriazione indebita del mezzo di soccorso. Poi come se non bastasse facendo ricerche più,approfondite è emerso che il guidatore era anche sprovvisto di patente mentre era alla guida dell'ambulanza. Insomma una serata in discoteca decisamente indimenticabile.



Per la cronaca, l'ambulanza è stata poi restituita all'ospedale di Torrette

