Smonta il lavoro in attesa di pagamento da tre mesi Singolare protesta di un caposquadra, pubblicata sui social, in attesa dello stipendio che non arriva

Smonta il lavoro in attesa di pagamento da tre mesi.

"Ogni limite ha la sua pazienza" tuonava Totò in un suo film, e il limite un caposquadra edile russo, tale signor Mezhdurechensk lo aveva superato da un pò. La vendetta è decisamente un piatto che va servito freddo, ma se da tre mesi non ricevi il pagamento per il lavoro svolto, ci sta che la si possa anche vedere come fonte di pura soddisfazione e basta. Va detto, a onor del vero, che l'azienda si sentiva in colpa per il disagio arrecato ai lavoratori, andando loro incontro e pagando le colazioni durante i turni di lavoro.

All'inizio poteva anche starci, ma quando i giorni di ritardo sono diventati settimane e le settimane mesi a qualcuno i nervi sono saltati. Il lavoro commissionato era di quello di stendere una pavimentazione fatta di piastrelle, gli operai con il loro caposquadra avevano regolarmente svolto e portato a termine il lavoro, ma il pagamento invece tardava. Ed ecco la vendetta: Il caposquadra si fa filmare mentre smonta letteralmente piastrella per piastrella tutta la pavimentazione fatta, per poi postare il video sui social. Così serva da monito ai prossimi clienti che ci pensino prima.....ah, e basta colazioni!





