CURIOSITÀ Sneakers a forma di panino Sono il successo del momento un paio di sneakers che riproducono un panino con salame, formaggio, cipolla e insalata

Sneakers a forma di panino.

Si chiamano Deli Sandwich platform e assomigliano a due panini imbottiti con salame, lattuga, formaggio e cipolla.





Sono descritte così sul sito ufficiale dove sono state presentate le sneakers che si apprestano a diventare, a detta di molto influencer, il successo del 2022. Non sono calzature per bambini ma per adulti e sono prodotte da Dolls Kill. Questa calzature a dir poco bizzarre stanno andando letteralmente a ruba. Queste sneakers sono realizzate in pelle vegana, per strizzare l’occhio all’ambiente, in netto contrasto con quello che rappresentano: un panino con dentro di tutto tra cui il salame.



