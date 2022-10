CURIOSITÀ Sneakers per cavalli Potrebbe sembrare una follia, è invece una strategia ponderata quella fatta da Marcus Floyd fondatore della "Horse Kick" azienda che produce sneakers per cavalli in Kentucky.

Anche i cavalli seguono le tendenze? Forse, di certo Marcus Floyd di Lexington in Kentucky ha avuto un intuizione che ha giocato d'anticipo. Dopo essere uscito dall’accademia Shoe Surgeon, ha fondato un brand tutto suo dal nome inequivocabile: Horse Kicks. Questo nuovo brand produce scarpe per cavalli. Come si è organizzato? Prende modelli già esistenti e famosissimi partendo dalle onnipresenti Air Jordan della Nike e non fa altro che rimodellarle per gli zoccoli dei quadrupedi.

Potrebbe sembrare una follia almeno a prima vista, ma l'idea di partenza non è poi così campata per aria. Floyd è originario di una città in cui l'ippica ha lontane e nobilissime tradizioni, una città dove ogni anno si tiene quello che è probabilmente il più importante evento ippico al di là dell'Oceano Atlantico. Per ,l'imprenditore, probabilmente, certi cavalli sono da equiparare agli atleti di Nba, football americano o tennis che vedono in commercio le loro sneakers personalizzate.



