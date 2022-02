CURIOSITÀ Snow Moon Lo spettacolo del cielo con la luna della neve è previsto per tutti gli appassionati il 16 febbraio

Snow Moon.

Nel corso di questa bizzarra stagione invernale, il nostro cielo sarà il palcoscenico celeste per un fenomeno astronomico conosciuto come Snow Moon, ovvero: “luna piena della neve.”





Il satellite un bagliore luminoso molto forte che può essere osservato una volta arrivati alla metà di Febbraio. La data e l’orario da segnare in agenda è 16 febbraio dalle ore 17.57 per vedere questo bagliore straordinario nel cielo notturno. Il nome Snow Moon venne scelto dalle antiche tribù dei nativi del Nord America per riferirsi al plenilunio di Febbraio, ovvero il mese più nevoso dell’emisfero settentrionale ma anche il più duro per la caccia. Da qui il suo secondo nome “Luna della Fame”. Riepilogando la “Snow Moon” sarà visibile dalle 17.57 del 16 febbraio, il momento migliore è dopo il tramonto intorno alle ore 20.



