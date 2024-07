CURIOSITÀ Solidarietà a 4 zampe Il centro multiservizi di Long Beach, già noto per offrire una gamma di supporti ai senzatetto, inclusi servizi medici e assistenza per l’occupazione

Solidarietà a 4 zampe.

A Long Beach, in California, è stata inaugurata una dispensa alimentare dedicata agli animali domestici dei senzatetto, un’iniziativa che offre un aiuto fondamentale a chi vive in strada insieme ai propri amici a quattro zampe.

Protagonisti il cantante John Legend e il marchio di cibo per animali Kismet, co-fondato da Legend stesso. Il centro multiservizi di Long Beach, già noto per offrire una gamma di supporti ai senzatetto, inclusi servizi medici e assistenza per l’occupazione.

Ora ampliato il suo raggio d’azione per includere anche il benessere degli animali domestici. Questo nuovo servizio fornirà cibo gratuito per animali, rispondendo a un bisogno spesso trascurato.

