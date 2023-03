CURIOSITÀ #SoloDate: come gestire il primo appuntamento con se stessi

Avete mai pensato di darvi un appuntamento per fare l'aperitivo, andare al cinema oppure a cena in un ristorante? Si avete capito bene, un impegno che prendete con voi stessi per stare in compagnia di una persona unica: voi stessi!

Si chiamano #solodate, quei momenti in cui si decide di uscire da soli, stanno diventando una tendenza ed un tormentone su TikTok. Ma cosa si cela dietro un'improvvisa necessità di concedersi un appuntamento romantico in solitaria?

Forse, sta prendendo piede il concetto secondo cui il segreto per godere di ottime relazioni con gli altri, si trovi in primis nella capacità di amare e di prendersi cura di se stessi. Godersi il proprio tempo in serenità, saper soddisfare le proprie esigenze e soprattutto nutrire l'idea che alcuni spazi meritino di essere vissuti per ascoltarsi, è sicuramente un modo sano per poi costruire relazioni equilibrate.

L'attaccamento o il bisogno della compagnia costante dell'altro per paura di affrontare i propri vuoti interiori è uno tra i principali motivi per cui molti rapporti, che siano di amicizia, di amore o famigliari, saltano o portano malessere.

Ad un'attenta riflessione, avere il costante bisogno di qualcuno, porta alla perdita di una grande occasione: quella di conoscere più a fondo se stessi e di aver maggior chiarezza sulle cose che ci piacciono o che ci piace fare. Quindi in realtà trascorrere del tempo da soli ci arricchisce e sicuramente quando staremo in compagnia avremo tanto di più da condividere e saremo soddisfatti nell'esprimere di più la nostra personalità.

Magari potremmo accorgerci di volere cose diverse rispetto al solito gruppo di amici che frequentiamo o addirittura potremmo renderci conto di volere una compagnia diversa, nuova più affine ai nostri interessi. Insomma, il miglior modo per scoprire cosa ci fa davvero stare bene con gli altri si trova nello stare da soli. Sembra un controsenso, ma come possiamo avere una relazione meravigliosa se prima non ne abbiamo una con noi stessi?

Quindi ben vengano i #solodate se portano a questa consapevolezza e a questa esperienza!

