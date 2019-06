Solstizio d'estate e festa della Musica

Oggi venerdì 21 giugno 2019 si celebra il solstizio che segna l'inizio della stagione estiva. La data identifica anche la giornata più lunga dell'anno, ossia quella dove ci sono più ore di luce nell'arco delle 24 ore. il solstizio d'estate è il momento in cui il Sole tocca il punto più elevato del suo cammino apparente rispetto all'orizzonte ma lo fa a un orario ben preciso, che però non è mai lo stesso: ogni anno slitta di sei ore (più precisamente di 5 ore 48 minuti 46 secondi). La spiegazione va cercata nella cosiddetta "precessione degli equinozi", cioè lo spostamento dell’asse attorno al quale la Terra compie propria rotazione quotidiana. L'orologio viene tuttavia "resettato" forzosamente ogni quattro anni con l'arrivo dell'anno bisestile, un accorgimento utilizzato dall'uomo per evitare lo sfasamento delle stagioni rispetto al calendario. A causa di tali variazioni può capitare che il solstizio d'estate anticipi di un giorno, cadendo il 20 giugno. Se ve lo state chiedendo: il 21 giugno 2019, oggi ,il solstizio d'estate avverrà per l'esattezza alle ore 15:54.

Ma oggi è anche la festa della Musica, che si celebra dal 1982 proprio in occasione dell'inizio dell'estate. Che dire ..la musica è già di per sè festa, gioia , sorrisi ed emozioni e tanto, ma veramente tanto altro..quindi, evviva la musica, evviva l'estate, evviva tutti noi