Somebody to love: così bella e così difficile anche per Freddie.

Partiamo da un libro che si intitola: 'Freddie Mercury: A Life, in His Own Words', dove al suo interno il leader della band inglese Queen punta il dito verso una sua creatura, dopo aver spiegato con dovizia di particolari il perché le canzoni dei Queen spesso in concerto non suonano come su disco. Mercury se la prese in particolare con "Somebody to Love" contenuta in "A Day at the Races", album del 1976, sottolineando poi, come fosse un brano difficoltoso da riprodurre dal vivo, ma per cause squisitamente tecniche.

La canzone raggiunse il suo culmine in un momento della vita di Freddie, dove era ancora privo di quella persona speciale, accanto. E se pur non essendo così pessimista sulla situazione, come all’inizio della canzone, dentro di lui comunque ci sono sentimenti negativi dei quali fatica a liberarsi. Perdeva la speranza giorno dopo giorno, nella continua attesa di incontrare “qualcuno da amare” , ma sapeva di essere abbastanza forte e che avrebbe superato una fase difficilissima della sua vita. Cantare “Somebody to love“ diventa quindi per lui, una sorta di mantra, l’augurio a se stesso di uscire come da "un Inferno Dantesco": I just gotta get out of this prison cell One day (someday) I’m gonna be free, Lord!





Mercury, insomma sosteneva che era impossibile ricreare quella canzone dal vivo aggiungendo: "Per quanto ne so, molte delle persone che comprano i nostri dischi sono abbastanza intelligenti da rendersi conto che per tutte le parti vocali siamo solo noi quattro. Pertanto, sanno che non possiamo assolutamente ricreare un coro di 160 elementi sul palco, per quanto ci si possa provare. La cosa più importante per me è che venga trasmessa sul palco l'atmosfera della canzone."

Ma per noi è, e rimane, uno dei tanti capolavori usciti da quella mente geniale di Freddie Mercury.

