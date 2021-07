CURIOSITÀ Somnio: il Condominio galleggiante Con i suoi 39 appartamenti e una cantina per 10.000 bottiglie è lo Yacht più grande del mondo

Somnio: il Condominio galleggiante.

Non chiamatelo yacht sarebbe riduttivo, è a tutti gli effetti un un condominio galleggiante a 7 stelle. Super lusso da record e si chiama, Somnio. Questo il nome dello yacht più grande e più bello del mondo, lungo 222 metri e con un peso di 33.500 tonnellate è attualmente in costruzione in Norvegia. Al suo lussuosissimo interno anche vari ristoranti, bar, una stanza per la degustazione e un “beach club”. Non possiamo neanche definirlo un mega yacht perché con i suoi 222 metri, si può parlare di transatlantico. Sarà varato nel 2024 per portare tra i mari più spettacolari dei quattro angoli del pianeta i 39 facoltosi proprietari. I suoi lussuosi appartamenti sono distribuiti su sei piani.

Volendo si possono acquistare, ma solo ricevendo un invito esclusivo e i costi non sono proprio da case popolari andando dagli 11 milioni di dollari in su, sappiate però che gli inviti per l'acquisto degli appartamenti sono già in viaggio. Sul transatlantico c’è anche una cantina per la degustazione e può accogliere fino a 10.000 bottiglie.

Con 39 appartamenti, pensavo, servirà un amministratore di condominio....no?



