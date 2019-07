Sono pronti a tornare "The Flintstones"

Con il loro "Yabba dappa doo" hanno riempito le nostre case, i nostri pomeriggi televisivi di bimbi assetati di cartoni animati che facessero ridere. I Flintstones stanno per tornare con tutti i personaggi della serie che li ha resi celebri in tutto il mondo. I simpatici Fred e Wilma Flintstones, la loro figlia Ciottolina ed il pet-dinosauro Dino, oltre ai vicini Betty e Barney Rubble e tutto il mondo intorno moderno ma dal vago gusto primitivo, sarebbero oggetto di una lavorazione con la supervisione di Warner Bros. Animation insieme alla casa di produzione dcon la supervisione di Warner Bros.

Sono andati in onda su ABC tra il 1960 ed il 1966 per sei stagioni ed oltre centocinquanta puntate, la serie, creata da Hanna-Barbera nel 1959, ha conosciuto vari spin-off, da "I figli degli Antenati" a "Risate con i Flintstones". Bisogna citare anche alcuni film crossover e un live action uscito nelle sale nel 1994 che vedeva John Goodman ed Elizabeth Perkins nei panni di Fred e Wilma. Qusta volta si tratterebbe di una comedy animata ambientata sempre nell'età della pietra e con gli stessi personaggi iconici dallo show classico, ma rivolta ad un pubblico più adulto e sarebbe il primo tentaivo reboot di questa comedy animata ambientata sempre nell'età della pietra e con gli stessi personaggi iconici dallo show classico.

Non ci rimane che unirci a loro nel classico"Yabba dappa doo"... Bentornati Flintstones vi aspettiamo