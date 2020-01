Sorgo in fonduta di anacardi e mais con cavolfiore imbottito

Ingredienti per 4 persone:

• 300 g cavolfiore

• rosmarino qb

• salvia qb

• timo qb

• origano qb

• curcuma qb

• olio EVO qb

• sale integrale qb

Ingredienti per la fonduta:

• 200 g mais dolce surgelato

• 100 g bevanda di mandorle

• 50 g anacardi

• olio EVO qb

• sale integrale qb

Ingredienti per la pasta:

• 320 g pasta di sorgo

• germogli a piacere qb

• pepe rosa qb

Preparazione: Tagliare il cavolfiore ricavando dei piccoli fiori poi sbollentare per 2 minuti in acqua salata, scolare e trasferire in una teglia ricoperta da carta forno e condire con un po' di olio, curcuma e il trito di erbe aromatiche fresche, fare arrostire in forno a 160°- 170°C per 15 minuti. Mettere in ammollo gli anacardi per 5 ore, trascorso il tempo scolare e sciacquare, scottare il mais in acqua salata per 5 minuti, scolare ed emulsionare con gli anacardi, olio e la bevanda di mandorle fino ad ottenere una crema omogenea, aggiustare di sale se necessario. Mettere sul fuoco l’acqua, e a bollore raggiunto versare la pasta e cuocere rispettando i tempi di cottura descritti sulla confezione. A cottura ultimata adagiare in un piatto fondo un mestolo di fonduta di mais, il sorgo cotto e i fiori di cavolfiore arrostito. Decorare con il pepe rosa macinato al momento e germogli a piacere.