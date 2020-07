VIDEOGAME Sorprendi il tuo lui con i videogame Per l'uomo avere davanti una ragazza che impara a giocare ai videogiochi sarà una vera sorpresa

Sorprendi il tuo lui con i videogame.

La Playstation è stata spesso fonte di separazioni tra coniugi o litigate tra fidanzati per via delle troppa permanenza davanti allo schermo da parte dei signori uomini. Il mondo videoludico viene creduto a torto terreno per soli uomini, ma non è così anzi una donna che sa giocare ai videogiochi, agli occhi del partner, risulta essere decisamente più sexy. Signore, donne, se state cercando un modo per sorprendere in modo positivo il vostro compagno di vita, lanciatevi nel mondo dei videogiochi.I Super Mario Bros, Tekken3, sono solo alcuni dei giochi che hanno già attirato l'attenzione delle signore o signorine, ma ci sono altri mondi infiniti da esplorare e battaglie da combattere o coppe da vincere che sono alla portata delle giocatrici al pari dei giocatori maschi. Se vi fermate a riflettere in fondo i videogame sono delle piccole metafore della vita eroe inesperto all'inizio del gioco, affronterà nemici poco pericolosi e relativamente facili da sconfiggere. Andando avanti con la storia e crescendo, l'esperienza, i nemici si faranno sempre più grossi e pericolosi in relazione ai progressi conseguiti dall'eroe.





In pratica trasportando i nemici nella vita reale, non sono altro che i problemi che affrontiamo dal momento che veniamo al mondo e via via crescendo. Un mondo, quello dei videogame, che a torto e per troppo tempo è stato ritenuto non compatibile con l'universo femminile, considerato dai maschietti troppo lontano dal loro modo di concepire la compagnia, ovvero tutte chiacchiere e pettegolezzi, magari in cucina in attesa di preparare la cena. Scoprire e addentrarsi nel mondo delle consolle potreste trovarlo molto stimolante e non solo, il vostro partner sarà letteralmente su di giri da questa cosa. Giocare con i videogiochi oltre ad essere rilassante potrebbe portare un uomo, quando si trova davanti a una donna non convenzionale, ad andare letteralmente in adorazione. Seppur non sia raro vedere una ragazza giocare ai videogiochi, possiamo dire che purtroppo l’universo femminile è ancora decisamente in netta minoranza nel settore. E' altresì vero che gli uomini amano i videogiochi alla pari delle donne e del calcio, ecco perché avere davanti una ragazza che impara a giocare ai videogiochi sarà per loro una vera sorpresa. Perché potranno condividere le serate insieme e perché ancora, sarete amanti, amici e complici non solo d’amore e di letto, ma anche di gioco. Ora avete ben chiaro il perché una donna che comincia a giocare ai videogiochi è davvero sexy?























