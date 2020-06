"Sotto il sole di Riccione" è il nuovo film Netflix

E' in arrivo su Netflix, il 1° luglio, il film "Sotto il sole il sole di Riccione". Una pellicola nata da un'idea di Enrico Vanzina, che ne firma anche la sceneggiatura con Caterina Salvadori e Ciro Zecca. La regia è stata curata da un noto duo di videomakers, "YouNuts" che hanno già avuto l'opportunità di collaborare con diversi artisti italiani, da Jovanotti a Marco Mengoni, Salmo, Gianna Nannini e Alessandra Amoroso.

La colonna sonora di questa vacanza speciale è firmata da Tommaso Paradiso, ex leader dei TheGiornalisti, che, nell'ottobre scorso, ha tenuto un concerto in piazza proprio per girare la scena della sua esibizione sul palco.

Nel cast troviamo accanto a Isabella Ferrari, Luca Ward e Andrea Roncato, un gruppo di giovani talenti: Cristiano Caccamo, Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino, Saul Nanni e Sergio Ruggeri. Sono presenti anche nomi meno conosciuti, ma che presto potranno diventare teen idol: Davide Calgaro, Matteo Oscar Giuiggioli, Claudia Tranchese e Fotinì Peluso.

Tutta la trama del film ruota su amori e amicizie nati in vacanza, il tutto condito da tuffi in piscina, tentativi di conquista più o meno impacciati, dal gioco della bottiglia e dall'utilizzo di app di incontri. Una sorta di "Sapore di Sale 2.0"!

Sarà interessante vedere come si intrecciano le vite dei vari personaggi: Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) è un giovane non vedente con mamma ingombrante al seguito (Isabella Ferrari), che cerca la propria indipendenza e i primi batticuori, mentre Furio (Davide Calgaro) è il figlio del gestore del bagno frequentato da tutti loro, un collante per questa cricca romantica e un po’ buffa. Marco (Saul Nanni), tutto occhiali e timidezza, è perdutamente innamorato da cinque anni di Guenda (Fotinì Peluso), che invece non lo considera affatto sotto quel punto di vista.

A questo punto entra in scena Gualtiero (Andrea Roncato), una sorta di guru del rimorchio, con trascorsi da playboy ai tempi da bagnino. Il testimone di guardiaspiaggia passa a Ciro (Cristiano Caccamo), un ragazzo del sud con tanti sogni di gloria musicali, che poi ripiega su questo lavoretto estivo. Tutti, in un modo o nell’altro, cercano qualcosa, a prescindere dall’età e a volte anche senza saperlo.

Sicuramente un racconto caratterizzato dal divertimento e dalla leggerezza, almeno a giudicare dal teaser ufficiale che potete guardare qui