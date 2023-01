LIBRI "Spare" il libro che chiuderà definitivamente i rapporti tra i fratelli di corte L'attesissima biografia del principe Harry d’Inghilterra mette apprensione alla casa reale

Poteva anche intitolarsi “fratelli coltelli” la biografia del principe Hanry d’Inghilterra in uscita a breve, invece si intitola "Spare". La ruota di scorta della famiglia, il brutto anatroccolo rivuole suo padre, suo fratello insomma la sua famiglia, non un'istituzione.

Il titolo infatti racchiude il sentimento del duca di Sussex, messo spesso in ombra da parte del fratello William. A palazzo comunque traspare un certo nervosismo per le rivelazioni contenute nel libro, che per scelta dell'autore e degli editori, non avrebbero fatto girare troppe indiscrezioni e anticipazioni sui contenuti. Sicuramente al centro del suo malessere il rapporto burrascoso con il primogenito di Re Carlo III, già oggetto di una raffica di critiche nelle puntate finali della docu-serie Netflix, Harry & Meghan. Ma stando a fonti del Times il libro in uscita promette di essere peggio di quanto la famiglia reale si aspetti.

Le rivelazioni del principe potrebbero essere forti al punto da provocare uno scossone all'immagine pubblica dei Windsor, arrivando perfino ad allontanare, e in maniera definitiva, i due figli di Diana Spencer. A recidere gli ultimi appigli di un legame deteriorato da tempo sarebbero delle indiscrezioni ancora più intime e minuziose sul reale status del rapporto tra i due fratelli, con attacchi più o meno palesi a Kate Middleton. Infine se sia un “basta” definitivo lo si capirà tra pochi giorni. Del resto il motto di famiglia era ed è: “never complain never explain”, ovvero: "mai lamentarsi, mai dare spiegazioni". Lasciando però viva la possibilità che i duchi di Sussex vengano invitati alla cerimonia di incoronazione, di Re Carlo III, che si terrà il prossimo 6 maggio a Londra.

Questo è ciò che appare pubblicamente da Buckingham Palace. Fonti vicine alla famiglia però lasciano trapelare il volere del Sovrano. Carlo, infatti, avrebbe fatto sapere al secondogenito che una sola riga di attacchi alla regina consorte Camilla equivarrebbe alla fine di ogni comunicazione.

