MUSICA "Spazio tempo": Gabbani e la filosofia delle piccole cose Il singolo che accompagna la fiction "Un Professore"

Grande successo per "Spazio Tempo", il singolo di Francesco Gabbani colonna sonora della fiction di Rai 1 "Un Professore" con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Il brano nasce da una collaborazione artistica tra il cantante e Pacifico e ci esorta a dare valore a tutte quelle piccole cose che sono in grado di procurarci un sorriso.

E' lo stesso Gabbani a raccontarne la trama: “Prendere la vita con filosofia è un delicato equilibrio tra studiare la prossima mossa da fare e muoversi per imparare una lezione”.

Le sorprese, il Natale che cade di lunedì, l’eclissi a mezzogiorno fanno parte di quei piccoli accadimenti a cui si riferisce la canzone e che necessitano di quel pizzico di filosofia per essere vissuti al meglio.

Il video ufficiale riprende le immagini della fortunata serie tv e ne segue, fin dalla sua prima uscita a novembre, il successo posizionandosi fin da subito nella top 10 di Shazam, rimanendo in tendenza per settimane su YouTube, in alta rotazione su Spotify e balzando subito al primo posto della classifica di iTunes.

Ora da venerdì 17 dicembre il singolo arriva anche in radio e ci terrà compagnia fino alla pubblicazione del nuovo album nel 2022. Grande attesa anche per i due concerti per ora in programma venerdì 6 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e domenica 8 maggio 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.

Francesco Gabbani - Spazio Tempo







