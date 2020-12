CURIOSITÀ Specchio, Specchio delle mie brame...chi è la più famosa del reame? Lo specchio rispose è "Meghan Markle" del reame è la più nota

Non è solo la moglie di Harry, Megha Markle è la stella di casa Windsor e supera di slancio sia la Regina che la cognata Kate. E' dunque lei la reale più conosciuta al mondo sempre sulle prime pagine dei giornali. E' il risultato di uno studio condotto su ricerche in rete dal sito britannico OnBuy, che rivela la blasonata più conosciuta al mondo. La concorrenza era spietata e tutta in casa, prima fra tutti la Regina Elisabetta, che come ci si potrebbe aspettare, spettasse a lei il primato di notorietà. Ma neanche all'elegante Kate Middleton.









Meghan anche se non fa più parte della Corona, ha totalizzato la bellezza di oltre sei milioni di ricerche mensili sul web, arrivando a un punteggio del 14,5%. La moglie di William, invece, le sta dietro con il 14,4% e la Regina con il 14,3%. Con uno scarto davvero minimo, la bella attrice si prende la prima posizione della anomala classifica. Ma e i maschietti di casa Windsor, che posizione occupano in questa graduatoria? Bene allora per quanto riguarda principe Harry si ferma al quarto posto con il 13,2%, mentre William al quinto con il 13,8% delle preferenze. In ultima posizione c'è il principe Andrea, la cui popolarità è in netto calo grazie anche e soprattutto anche allo scandalo in cui è stato coinvolto, è scesa pari all'1,2%.



Pare proprio che tra le quote rosa a Buckingham Palace la bella Meghan dica la sua e la faccia da.....Regina.



