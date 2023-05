Gubbio sarà per 4 giorni il paradiso dei fans di Bud Spencer e Terence Hill. Dal 27 al 30 luglio si terrà il primo SpencerHill Festival in Italia.

Si tratta del raduno internazionale degli appassionati della celebre coppia comica italiana organizzato dai curatori del primo museo dedicato a Bud Spencer che sorge a Berlino.

Diversamente a quanto si pensi, infatti, la fama dei due attori ha varcato da anni i confini italiani, trovando particolare successo in Germania, dove in passato ci fu anche un tentativo -mai riuscito - di replicare le celebri pellicole italiane.

L'evento in programma a Gubbio vedrà come padrino lo stesso Terence Hill che con il paese umbro è particolarmente legato per il suo storico ruolo di don Matteo. Il festival abbraccerà il centro cittadino con concerti live, spettacoli, concorsi a premi, rassegne cinematografiche ma anche sfilate delle Dune Buggy, le auto protagoniste di Altrimenti ci arrabbiamo.

Prevista anche la partecipazione di chi ha contribuito alla saga cinematografica, comprese le famiglie di Bud Spencer e Terence Hill.