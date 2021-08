CURIOSITÀ Spice Game In arrivo il videogame della Spice Girl

Spice Game.

Quanti si voi ricordano il videogioco “Spice World”? Il gioco che metteva in scena le Spice Girl in un mix di canzoni che a dir la verità non è perfettamente riuscito ma che i fans amarono alla follia.





Ventitré anni dopo, questo gruppo che riscosse un successo letteralmente planetario negli anni 90 ha deciso di tornare ancora una volta nel mondo videoludico e lo farà attraverso un nuovo videogioco on line. Le spice hanno passato parecchio tempo a verificare la validità dei progetti proposto ma a sentire loro questo le emoziona molto. Il progetto è in lavorazione da diverso tempo quindi probabilmente non sarà lunga l'attesa prima di vederlo on line. Mel B, Mel C, Emma Bunton e Geri Halliwellr si sono riunite di recente a Londra per girarne i contenuti, registrando ciascuna i propri pezzi ai Black Island Studios. Assente Victoria la quale ha deciso di non aderire all'iniziativa restando vicina a suo marito per il lancio della sua squadra a Miami.



