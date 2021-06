CURIOSITÀ Spiderman in udienza da Papa Francesco Tra le persone che aspettavano di essere ricevute dal pontefice c'era anche il supereroe tanto amato dai più giovani

Spiderman in udienza da Papa Francesco.

All'udienza generale tenuta dal Pontefice nel Cortile di San Damaso, in Vaticano, tra i fedeli era presente anche un giovane nei panni di "Spiderman", seduto nelle prime file per ascoltare la catechesi. Si tratta di Mattia Villardita, un 27enne di Savona autore di spettacoli dedicati a bambini ricoverati negli ospedali pediatrici. Non è nuovo a questo tipo di incontri essendosi visto l'anno scorso ricevere dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Sul finire del 2020 infatti il presidente lo aveva insignito dell'onoreficienza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per l'altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri". Spiderman ha stretto la mano al Papa e gli ha anche regalato una copia della sua maschera.

La sua identità quel giorno non è stata rivelata. Del resto Spiderman o Peter Parker, di solito, ma Mattia in questo caso, non amano farsi pubblicità e agiscono sempre in segreto e lontano da occhi indiscreti.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: