Sposo si presenta al matrimonio uscendo da una bara

Il giorno del matrimonio dovrebbe restare, per tutta la vita un ricordo speciale. Di solito sono gli amici, quelli dello sposo, a pensare alla parte goliardica della festa con scherzi e giochi che vanno a coinvolgere oltre che gli sposi anche i partecipanti. Ora c'è l'aggravante "social" dove è obbligo postare il video della festa e che sia sempre più improbabile e strano.









L'episodio del quale vi raccontiamo, nei social ha superato i 6 milioni di visualizzazioni nel giro di pochissimo tempo. Uno sposo si è presentato al suo matrimonio chiuso in una bara, e, in quella bara, si è fatto portare fino all'altare. Decisamente palpabile il disagio e l'imbarazzo degli invitati nel veder sopraggiungere in chiesa quanto di più lontano ci potesse essere dal motivo del loro ritrovo.

Il TikToker @tobz88 ha filmato l'originale ingresso dello sposo alla cerimonia e ha intitolato il video: «È un funerale? No, è così che il mio amico ha deciso di camminare lungo la navata».A portare la bara sono stati proprio i testimoni e le damigelle rischiando di cadere piu' e piu' volte. Almeno uno dei testimoni dello sposo è stato visto scuotere la testa.Una volta che la bara è stata posata, il futuro sposo solleva il coperchio, ed esce dal suo feretro, pronto a pronunciare il suo: "Si Lo Voglio".

E quindi vissero felici e contenti.....vissero!!!