CURIOSITÀ Spotify la musica dell'estate 2021 Pubblicati i dati sulle canoni più ascoltati dell'estate

Spotify la musica dell'estate 2021.

E stata pubblicata la lista di quelli che sono i protagonisti dell'estate 2021 su Spotify. Il servizio di streaming da sapere che in prima posizione c'è "good 4 u" di Olivia Rodrigo che è la canzone più ascoltata nel periodo che va dal 29 maggio al 22 agosto, con oltre 600 milioni di stream.





Il pezzo della 18enne californiana è seguito dalla cover di "Beggin" dei Måneskin, che risulta quindi essere la seconda canzone più ascoltata del pianeta. "Beggin" non è l'unica canzone interpretata dalla formazione romana ad essere nelle parti alte della classifica, con "I wanna be your slave”. Alle spalle di Olivia Rodrigo e dei Maneskin, ci sono, in terza posizione "Todo De Ti" del portoricano Rauw Alejandro, poi "Montero (Call Me By Your Name)" di Lil Nas X e, a concludere la lista delle 5 Top Five "Kiss Me More" di Doja Cat e SZA. In Italia la canzone più ascoltata dell'estate è stata "Malibu" di Sangiovanni, con oltre 56 milioni di riproduzioni che si è lasciata alle spalle "Mi fai impazzire" di Blanco e Sfera Ebbasta. Al terzo posto segue "Mille" del combo composto da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.



