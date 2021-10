SERIE TV Squid Game: arriva la petizione per fermare la serie Polemiche e allarme per i bambini

Squid Game: arriva la petizione per fermare la serie.

Squid Game è una delle serie più seguite del momento che in termini economici si traduce in un successo planetario, considerando che è stata realizzata con un piccolo budget. Con molta probabilità passerà alla storia dello streaming, ma anche per le polemiche che sta suscitando in queste ore.

A tal proposito, è stata lanciata un a petizione online diretta alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza italiana per la sospensione della serie coreana. E' la Fondazione Carolina ad aver lanciato l'allarme sostenendo la necessità di far fronte alla sconfitta del parental control e alla crisi della genitorialità.

A quanto pare non si tratterebbe di censura fine a se stessa, ma di una vera e propria preoccupazione in quanto molti bambini sembra stiano emulando i comportamenti visti in Squid Game.

Inoltre, anche gli haker stanno approfittando del successo della serie per creare App molto pericolose perchè contenenti virus di vario genere.

Squid Game, Trailer ufficiale





