CURIOSITÀ St Patrick's Day L'Irlanda è pronta ma San Patrizio sarà festeggiato un po in tutto il mondo

St Patrick's Day.

Tutta l'Irlanda è pronta per festeggiare San Patrizio che non scacciò i serpenti (è una leggenda) ma rimane il santo più amato sull'Isola di Smeraldo.

E anche uno dei più famosi e festeggiati in tutto il mondo dato che circa duecento Paesi, dall'Argentina alla Russia, il 17 marzo organizzano una qualche forma di celebrazione ufficiale dedicata a San Patrizio e alla cultura irlandese.

Rendendo il St Patrick's Day la festa nazionale più celebrata della Terra. Dublino rimane il cuore pulsante e il palcoscenico più celebre, con il St. Patrick's Festival che ogni anno richiama visitatori da tutto il mondo e nel 2026 torna alle sue origini con il tema Roots-Radici, un invito a riflettere sull'identità e sulle storie condivise che attraversano le generazioni.

Musica, teatro di strada, danza, commedia e laboratori artigianali fino alla parata nazionale del 17 marzo con carri allegorici monumentali, bande musicali internazionali e compagnie artistiche provenienti da tutta l'isola. La tradizione attribuisce a San Patrizio la fondazione di oltre trecento chiese e il battesimo di circa centomila persone.

Ma se si pensa che la prima parata di San Patrizio fu organizzata dagli emigrati irlandesi in America (a Boston nel 1732 e New York nel 1762 ma secondo alcune ricerche più recenti addirittura già a St Augustine, in Florida, nel 1601) si capisce come San Patrizio "tinga di verde" davvero tutto il mondo.

Non solo feste e grandi bevute di Guinness (o mangiate della caratteristica Chocolate Guinness Cake) ma anche il Global Greening che trasforma per una notte skyline, piazze e simboli architettonici in un grande abbraccio visivo che collega Paesi e culture diverse sotto il segno dell'Irlanda.

Anche se in verità il colore originariamente associato a San Patrizio era il blu. Tra i grandi protagonisti del 2026 spicca l'Italia, con la Torre di Pisa che si illumina di verde nella notte di San Patrizio.

Sempre in Italia tra Milano, dove è ormai di casa, anche a Roma e a Genova continua il grande successo del ricco programma della Ireland Week (www.irelandweek.it).

In Europa, tra le installazioni più suggestive figurano il Gateshead Millennium Bridge nel Regno Unito, il castello Reichsburg Cochem in Germania e la scenografica Fontana di Cibeles nel cuore di Madrid, mentre la storica Torre di Ercole a A Coruña illuminerà la costa atlantica spagnola.

Ma anche la Ruota Panoramica del Prater di Vienna, il trampolino olimpico Bergisel di Innsbruck e le antiche Jelling Stones nello Jutland danese, testimonianze millenarie della storia nordica.

Negli Stati Uniti torna verde l'Empire State Building di New York, mentre in Canada il colore dell'Irlanda avvolgerà ancora una volta le Cascate del Niagara, la CN Tower e il celebre Toronto Sign.

Ancora più lontano: la Sky Tower di Auckland in Nuova Zelanda, la Flinders Street Station di Melbourne in Australia e il National Monument di Jakarta in Indonesia porteranno il verde irlandese in tre diversi continenti.

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