CURIOSITÀ Stan il dinosauro da 31,8 milioni di dollari Venduto all’asta da Christies, lo scheletro del re dei dinosauri batte ogni record

Da Christies, la più grande casa d'aste al mondo a New York, è andato all'asta lo scheletro del re dei dinosauri, un "Tyrannosaurus rex", che è stato soprannominato “Stan”. Ha scatenato una autentica bagarre a suon di "bigliettoni" per stabilire il fortunato riccone che se lo sarebbe portato a casa. Non prima di averlo lasciato al Rockefeller Center di New York: fino al 21 ottobre, dove sarà visibile da chiunque 24 ore su 24,attraverso le vetrate a tutta altezza della sede di Christiès dal marciapiede sulla 49th Street, tra la 5th e la 6th Avenue. Va anche detto che Stan è uno scheletro di dinosauro, ma non uno qualunque, infatti è uno degli esemplari più completi di T-Rex con le sue 188 ossa originali, vissuto circa 67 milioni di anni fa e gli esperti ritengono avesse circa 20 anni quando morì.





La sua valutazione iniziale era stata di 6-8 milioni di Dollari, ma la base d'asta è partita da 3. Sono bastati 20 minuti per accendere la gara al rialzo, con gli acquirenti collegati al telefono tra Londra e New York, che hanno fatto registrare un’impennata, facendo salire il prezzo alle stelle. Arriva poi l'offerta finale presa dal banditore, James Hyslop, direttore per la casa d’aste del Dipartimento di Storia naturale di 27,5 milioni, che conprensiva di tasse porta il saldo finale a 31,8 milioni. Il nuovo padrone di Stan non ha ancora un nome, se non per Christies, ma oltre ad essersi assicurate le ossa del Tyrannosaurus rex star del web, incassa anche il record di soldi spesi per uno scheletro, frantumando quello della casa d'aste Sotheby’s, tra le più importanti e con centinaia di filiali nel mondo, la cui sede storica è in New Bond Street, a Londra.



La casa d'aste del Regno Unito aveva aggiudicato un dinosauro chiamato “Sue”, partito da una stima di circa 500.000 dollari, per "soli" 8,4 milioni di Dollari, ma con 250 delle 380 ossa originali. Stan sarà completamente rimontato e lasciato alla visione di chi vorrà godere della sua imponenza. Deve il suo nome al paleontologo che per primo intravide le ossa del mastodontico rettile preistorico, spuntare dal terreno: Stan Sacrison, nel South Dakota, nel 1987. Il suo completo scavo terminò solo nel 1992. Ha ispirato dozzine di articoli accademici e studi all’interno della comunità paleontologica. Decine di musei in tutto il mondo hanno voluto calchi di questo eccezionale esemplare di tirannosauro, ma ironia della sorte, i termini di vendita impediranno al nuovo acquirente del T-Rex “Stan” di riprodurre modelli 3D del dinosauro.

















