Stanca del marito lo mette su Ebay

In circolazione proprio in questo periodo c'e una pubblicità che invita e mettere in vendita ciò che non si usa più o non si vuole avere ancora per casa. Una 40enne sposata da 7 evidentemente incarna alla perfezione la filosofia di suddetto spot arrivando a postare in uno dei più famosi portali di vendita online ciò che l'aveva davvero stancata.... il marito.

Questa, "pazza idea" le nasce il giorno di Natale. Siamo ad Amburgo, lei 40 anni, sposata da 7, festeggia insieme alla famiglia, nel soggiorno di casa e parlando con i parenti traspare il suo entusiasmo confidando quelli che sono i piani per il nuovo anno. Nella sala c'è anche il di lei marito Il marito che al contrario non la incoraggiava. Anzi demoralizzandola a più riprese. La donna ha raggiunto il limite, prende a maturare la sua decisione "venderlo online".









Approfittando di un sito in cui si comprano e si vendono "oggetti" usati, compone e pubblica un annuncio insolito. "Stanca della convivenza con mio marito, ho deciso di metterlo in vendita su eBay a... 18 euro e (per giunta), trattabili. A tutti quelli che fossero interessati, la donna consigliava caldamente di ‘ritirarlo’ proprio a Natale: per testarlo nel giorno di Santo Stefano. L’annuncio ha avuto un grande riscontro, molti hanno commentato divertiti, qualche altro si è dimostrato interessato all’acquisto di un marito usato, poi per quella cifra estremamente abbordabile intravedeva l'affarone.... Nessuno, però ha seriamente provato ad acquistare l’ignaro consorte. La donna ha poi detto che si trattava semplicemente di uno scherzo. Il malcapitato non sapeva nulla dell’annuncio: ne è venuto a conoscenza solo tramite i giornali.



Ma....e le spese di trasporto?