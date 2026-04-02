Dal 10 al 12 aprile il Palacongressi di Bellaria Igea Marina ospiterà StarCon Italia 2026, una delle principali convention italiane dedicate a fantascienza, fantasy, scienza e gioco.

Per tre giorni appassionati provenienti da tutta Italia si ritroveranno per vivere un grande evento dedicato all’immaginario fantastico, tra incontri con ospiti, conferenze e attività ludiche.

La manifestazione riunisce diverse realtà del fandom italiano e propone un ricco programma pensato per coinvolgere pubblico di tutte le età, dagli appassionati di serie televisive e cinema agli amanti della scienza e della letteratura fantastica.

Tra gli ospiti internazionali ci saranno Nana Visitor, nota per il ruolo di Kira Nerys in Star Trek: Deep Space Nine, e Edward James Olmos, protagonista di Blade Runner, della serie Miami Vice e di Battlestar Galactica.

Atteso anche Marc McClure, interprete di Jimmy Olsen nel film Superman e di Dave McFly in Ritorno al futuro. Dal mondo di Star Wars arriveranno Ross Sambridge e James Taylor, attori, stand-in e controfigure in diversi episodi della saga creata da George Lucas.

Tra gli ospiti italiani anche Giorgio Locuratolo, attore e doppiatore che ha prestato la voce a numerosi personaggi di cartoni animati e serie televisive tra gli anni Settanta e Novanta.

Spazio anche alla scienza e alla divulgazione. Interverranno il Generale Roberto Vittori, astronauta che ha partecipato a tre missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale, l’astronomo Sandro Bardelli dell’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, e Fabio Mortari dell’Osservatorio Astronomico Hypatia di Rimini.

Con loro anche Daniela Alvisi e Alessandro Casali dell’Associazione Astronomica del Rubicone, che guideranno il pubblico in un viaggio tra scienza, fantascienza e colonne sonore.

Tra gli ospiti culturali figurano Marco Pellitteri, sociologo dei media ed esperto di cultura pop; le scrittrici Irene Luccioni, che presenterà il libro UtòpiA.I., e Francesca Gisotti, autrice di A Hill Valley con Marty e Doc.

L’universo di Ritorno al futuro. Presente anche Carlo Recagno, sceneggiatore del fumetto Martin Mystère, e il divulgatore di manga e anime Maurizio “Kirio1984” Iorio.

Sul palco saliranno inoltre Marcello Rossi, Nicola Vianello, Gabriella Cordone Lisiero, Daniele Roccati, Alessio Candeloro e Massimiliano Mancini, con incontri dedicati agli universi di Doctor Who e Star Trek, tra notizie televisive ed editoriali, lezioni di battaglia klingon, lingua vulcaniana e curiosità legate alla fantascienza più irriverente.

Starcon sarà anche l'occasione per festeggiare i 60 anni di Star Trek, i 40 dello Stic-Al Star Trek Italian Club Alberto Lisiero e i 30 di Ultimo Avamposto.

Durante la convention i partecipanti potranno assistere a panel con ospiti italiani e internazionali, approfondimenti scientifici e incontri dedicati alla cultura pop e alla narrativa di fantascienza.

Spazio anche a giochi e ad allestimenti speciali. Imponenti scenografie saranno garantite da Empira Star Wars Fan Club e Rocca Prop. La sala giochi Starcon proporrà tornei, sfide a tutti i livelli: dai giochi da tavolo a quelli di ruolo.

Sarà in Starcon anche Arcade Story, uno spazio dedicato alla cultura dei videogiochi arcade, tra cabinati originali, flipper e classici che hanno fatto la storia delle sale giochi.

Anche quest’anno la convention avrà una finalità solidale: il ricavato delle attività benefiche sarà devoluto alla Croce d’Oro Sciarborasca, associazione ligure di cui faceva parte Davide Candeloro, storico collaboratore della manifestazione recentemente scomparso.







