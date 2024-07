NEW PLAY Stargazing... guardi le stelle ed ascolti Miles Smith Il cantante chitarrista UK sarà in Italia a marzo 2025

Prima che Miles Smith sfondasse nel mondo della musica con la sua Stargazing, aveva seguito i consigli di mamma, che lo spingeva a laurearsi ed entrare nel mondo del lavoro. Fatto! Ceo di un'azienda sua a soli 19 anni, laureato nel 2019... e poi? "Guadagnavo bene - ha detto in una intervista, ma non ero felice" Da lì l'inversione a 180° verso una carriera più vicina al suo cuore.

Un mix di folk, rock e pop per questo enfant prodige della chitarra, nato a nord di Londra, che vanta per la sua Stargazing 150 milioni di stream. Una fan base di un milione di followers su IG e Tik Tok pronti a seguilo nel tour europeo che per il momento è partito dal Regno Unito. Il tour, già sold out, si intitola come l'album: The Slightly Less Lonely e toccherà l'Italia, a Milano, il prossimo marzo 2025.





