CURIOSITÀ Stasera nel cielo un asteroide a soli 3500 km dalla Terra Si chiama Bu 2023, ci sfiorerà questa sera ad una distanza tra le più basse mai registrate

In cielo c'è un traffico di asteroidi che, se da un certo punto di vista affascina, dall'altro inquieta. L'ultimo previsto nelle prossime ore ci sfiorerà ad una velocità di circa 10 km al secondo e ad una distanza che sembra essere la più ravvicinata tra quelle degli ultimi tempi: a solo 3500 km. dalla superficie della Terra, quindi poco meno di 10.000 km dal centro del nostro pianeta.

Se il cielo sarà clemente, questo spettacolo “stellare” sarà visibile a partire dalle 20.15 ora italiana. L'asteroide si chiama Bu 2023, unico nel suo genere e, niente paura, non pericoloso per noi. Abbiamo quindi una certezza che ci sarà solo uno straordinario show questa notte: in particolare il 27 gennaio all’1.16 ora italiana 2023 BU si troverà alla minima distanza dal centro del nostro Pianeta, circa 9.970 km.

Se la visione sarà disturbata ricordiamo la diretta del sito “Virtual Telescope”.

