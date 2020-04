StaymONday: 50 artisti per 12 ore di musica in streaming!

Oggi vi parliamo di un'iniziativa che può essere una buona idea per la vostra Pasquetta "at home"! Si tratta di StayOn, una bella iniziativa che vede collaborare tantissimi club musicali e festival che dal 16 marzo hanno organizzato eventi in streaming per tenerci compagnia durante questa quarantena.

L'appuntamento di Pasquetta prende il nome di #STAYmONday, un evento di chiusura che vedrà esibirsi 50 realtà in diretta live a reti unificate sulla pagina Facebook "KeepOn Live"

La direzione artistica dell’evento è curata da Roy Paci e Rodrigo D’Erasmo e che vede presenti Brunori SAS, Ascanio Celestino, Dente, Dimartino, Diodato, Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Enrico Gabrielli, Leo Gassman, Frankie Hi-Nrg, Ghemon, Jo Squillo, Malika Ayane, Piero Pelù, Tosca, Vasco Brondi e tanti altri.



#STAYmONday raccoglierà donazioni per l’Associazione Nazionale D.i.Re “Donne in Rete contro la violenza”. Questa maratona benefica continuerà fino alle 23 di oggi.