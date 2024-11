Craig David si è esibito a sorpresa alla stazione di St. Pancras a Londra sorprendendo e divertendo i tanti pendolari in transito. David ha dato il via al suo show acustico con il suo singolo del 2000 "7 Days", seguito da "Rise & Fall", " Can You Feel Me", "Unbelievable" e il suo ultimo singolo "In Your Hands". La stazione di St. Pancras ha un pianoforte nella hall che è palcoscenico privilegiato di numerosi artisti, che amano improvvisare nei suoi spazi. A esibirsi a sorpresa dinanzi ai pendolari sono stati nel tempo Alicia Keys, Rod Stewart, Norah Jones, John Legend ed Elton John.