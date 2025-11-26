Stelle di dicembre

TV LIVE ·
di Roberto Bagazzoli
26 nov 2025
Foto di Felix Mittermeier per Pexel

Dicembre non sarà solo il mese delle luci natalizie: il cielo notturno si prepara a uno spettacolo mozzafiato grazie alle Geminidi, lo sciame meteorico più luminoso e colorato dell’anno.

Nel corso della notte tra il 13 e il 14 dicembre la Terra attraverserà la parte più densa della scia dei detriti, con un picco che potrebbe regalare fino a 150 meteore all’ora.

A rendere le Geminidi così speciali è il loro corpo "genitore", non una cometa, ma l'asteroide 3200 Phaethon. Questo rende le meteore più dense e di conseguenza più luminose, spesso con una varietà di colori che le distingue dagli altri sciami.

Per godersi al meglio la scia delle Geminidi non serve un telescopio: bastano occhi, pazienza e un luogo buio. Fondamentale è staccarsi dalle luci cittadine e aspettare circa 30 minuti affinché gli occhi si adattino al buio.

Se si usa una torcia, meglio che abbia una luce rossa, così da preservare la visione notturna. Il radiante – il punto da cui sembrano originarsi le meteore – è nella costellazione dei Gemelli, ma non serve fissarlo direttamente per cogliere lo spettacolo.




