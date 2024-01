CURIOSITÀ Sting aperitivo con amore Musicista geniale, produttore di vino pluripremiato stessa sorte per il suo olio Evo ora produttore anche di un amaro

Sting aperitivo con amore.

Si è innamorato della Toscana e nella sua tenuta il Palagio di Figline e Incisa oltre a produrre musica Sting è sempre più lanciato nelle prelibatezze del Bel Paese, dopo il vino e il pregiato olio Evo che si è meritato anche le Tre foglie del Gambero Rosso.

Ora l'artista e la moglie, Trudie Styler, mettono in commercio un amaro, realizzato con genziana, rabarbaro e bergamotto essenze toscane. Il lancio ufficiale è avvenuto al Bulgari Hotel, a Roma.

[Banner_Google_ADS]

La serata è stata naturalmente allietata da un intimo concerto per pochi amici che Sting ha iniziato con "Message in a bottle", uno dei cavalli di battaglia dei Police.

La seconda tappa, all’Arts Bar del St. Regis Venezia in concomitanza con la Venice Cocktail Week. Per l’occasione, Walter Bolzonella, super past Head Barman dell’Hotel Cipriani di Venezia, ha creato per Amante 1530, tre 'signature cocktails', ispirati a grandi classici.

Audio Gallery



I più letti della settimana: