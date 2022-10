Sting...fa buon vino!

Nella vita è sempre bene avere un piano B, Sting è una di quelle persone che hanno seguito questa strada. Artista eclettico, pieno di interessi fan dell'Italia da sempre vive per gran parte dell'anno in Toscana, dove a proposito di interessi coltiva quello per il vino. Come molti fan infatti sapranno, il musicista possiede una splendida tenuta a Figline Valdarno che si chiama il Palagio, nella tenuta ha anche uno studio di registrazione, così riesce ad unire in un solo luogo le sue passioni come ha confessato in una intervista di recente.

I suoi vini hanno ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Un nuovo premio adesso è arrivato proprio dall'Italia: Sting, con la moglie Trudie Styler, è stato ospite a Milano nella sede del Corriere della Sera, per la presentazione della guida “I migliori 100 vini e vignaioli d’Italia 2023” e ha ricevuto il premio “Vignaiolo verde”. Tra gli ultimi vini prodotti da Sting, il bianco da uve Vermentino “Baci sulla Bocca”. Gli altri vini sono stati battezzati “When We dance”, “Casino delle Vie”, “Sister Moon” e “Message in a Bottle”.