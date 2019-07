Sting in autunno al Forum di Assago

Come riferisce l'ANSA, Sting farà tappa anche a Milano, il 29 ottobre al Mediolanum Forum, con il suo tour europeo My Songs. Sarà un tour che si concentrerà sulle canzoni più amate scritte dall'artista durante la sua prolifica carriera come solista e frontman dei Police, costellata di successi e premi tra cui 17 Grammy Awards. I fans avranno modo di sentire hits come Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message in a bottle. Sting suonerà come sempre accompagnato dalla sua band.

Confermate le date estive: 29 luglio a Lucca, per il Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone, ed il giorno dopo, 30 luglio a Padova, nell'Arena Live del Gran Teatro Geox.