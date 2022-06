Sting tra Shaggy e Frank Sinatra

Torna Sting e lo fa con un progetto che lo vede collaborare nuovamente con Shaggy, infatti I due musicisti li avevamo già visti, o meglio sentiti, insieme nell’album “44/876”. Il 2022 li rivede insieme in un progettoche si presenta come un disco-tributo, dedicato a una vera icona della grande musica. Parliamo di "The Voice" per tutti Frank Sinatra. L'album si intitola "Com Fly Wid Mi", e sarebbe una traduzione in lingua giamaicana della famosa canzone di Sinatra “Come Fly with Me”, dove Shaggy canta e Sting fa il produttore.









E' già in circolazione il video del primo singolo tratto dall'album, “That's Life”. Il bello della cosa è che qui Shaggy non cerca di sembrare il grande Frank, ma ricorda Shaggy, e basta. E’ questa la magia dell’album: lui è rimasto nel suo ecosistema reggae. Le canzoni sono state difficili da cantare: sono brani tecnici, e la cosa mi ha costretto a essere piuttosto brutale, in studio”. Lo scopo da raggiungere, e sembra centrato al momento, era arrivare a pubblici diversi. La cosa bella di questo disco è che parla a un pubblico differente, fan del reggae che molto difficilmente sarebbero arrivate ad ascoltare le canzoni di Sinatra. Li raggiunge e li coinvolge. E’ una cosa bellissima, che rende Sting molto orgoglioso di questo disco”.



Non ci resta che chiudere gli occhi e lasciarci trasportare.....