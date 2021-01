VIDEOGAME Stipendio di 30,000 sterline per giocare no stop ai videogame L’azienda che potrebbe farvi realizzare il lavoro dei vostri sogni è nella contea di Manchester

Stipendio di 30,000 sterline per giocare no stop ai videogame.

E' il sogno di milioni di giovani che amando i videogame sono contemporaneamente magari sprovvisti di un posto di lavoro. In un sol colpo unire l'utile al dilettevole, stipendiati per giocare no stop ai videogame. L'azienda che propone questo contratto alquanto insolito si chiama Opsys, la trovate nella contea di Manchester ed è un azienda che si occupa di Stockport. Unico requisito richiesto: una smodata passione per tutto ciò che è videoludico, anche perché non togliere l'attenzione dalla consolle o pc per 8 ore al giorno non deve essere un compito così facile.





Se però siete persone che appartengono alla categoria di giocatori che superano i vari livelli del gioco con assoluta e invidiabile naturalezza questa potrebbe essere la vostra occasione di centrare l'obbiettivo della vostra vita. Altra cosa non da poco alla fine di ogni gioco non si richiede una recensione o una disamina tecnioca di quanto provato....insomma gioco allo stato puro. Riservato agli "hard gamer" perche non sono ammessi ne multiplayer ne tantomeno soste per un panino o un pasto frugale, unica sosta consentita è per collasso.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









Le candidature sono aperte fino al 9 aprile per iniziare il lavoro ad agosto. Invece le candidature si svolgeranno sui social, con l’hashtag #OPSYSDreamJob e in un video di un minuto dovrete farvi valere e motivare perché vi ritenete candidati ideali. Unico dubbio sul genere del videogame...chi lo sceglie?

























I più letti della settimana: